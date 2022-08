Schwaz Tigers jubelten im Derby gegen die Kufstein Vikings

Schwaz - Das ging runter wie Öl. Im Tiroler Derby in der 2. Bundesliga West feierten die Baseballer der Schwaz Tigers mit Import Peter Saldana gleich zwei Siege über den Lokalrivalen Kufstein Vikings und zeigten sich vor Heimpublikum am Tigers-Field in Schwaz von ihrer stärksten Seite. Im ersten Spiel setzten sich die Silberstädter gestern mit 2:1 durch. Im zweiten Duell ließen die Hausherren erneut nichts anbrennen und behielten mit 8:5 die Oberhand.