Massive Sturzfluten im Death Valley: Hunderte Besucher evakuiert

Normalerweise macht das Death Valley in Kalifornien im Sommer mit Rekordtemperaturen Schlagzeilen. Umso ungewöhnlicher, dass sich nun heftige Regenfälle in der Region ergossen.

Las Vegas – Nach den heftigen Regenfällen und Überflutungen im Death Valley Nationalpark im US-Bundesstaat Kalifornien hat die Polizei Hunderte Menschen aus dem "Tal des Todes" evakuiert. "Dank der harten Arbeit der Straßenarbeiter konnten Besucher, die zuvor nicht in der Lage waren, die Hotels in der Region zu verlassen, nun vorsichtig mit Polizeibegleitung hinausfahren", teilte der Nationalpark am Samstag mit.