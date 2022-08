Leipzig ohne Laimer in Stuttgart nur 1:1, Assist von VfB-Stürmer Kalajdzic

Stuttgart - Pokalsieger RB Leipzig ist in der Auftaktrunde der deutschen Fußball-Bundesliga am Sonntag nicht über ein 1:1 in Stuttgart beim VfB hinausgekommen. Die Sachsen, bei denen der wechselwillige ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer offiziell wegen einer Verletzung nicht im Kader stand und Xaver Schlager auf der Bank saß, gingen zwar durch Christopher Nkunku früh in Führung (7.). Naouirou Ahamada gelang aber für die Schwaben nach einem Doppelpass mit Sasa Kalajdzic der Ausgleich (31.).