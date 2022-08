30-Jährige in Telfs bei Sprung aus dem Fenster verletzt

Telfs – Sonntagfrüh musste eine 30-jährige Frau in Telfs von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden, nachdem sie aus dem 2. Stock rund drei Meter tief auf ein Vordach gesprungen war. Ihre Mutter hatte laut Polizei in der Früh versehentlich die Wohnungstüre verschlossen und war zur Arbeit gegangen. Da auch keine Schlüssel hinterlegt waren, wollte die Frau eben auf das Vordach springen, um dann auf die Straße zu klettern.