Ausgerufene Waffenruhe im Gazastreifen hält vorerst

Ein Haus wurde bei einem Luftangriff Israels in Gaza-Stadt getroffen: mindestens 15 Menschen starben.

Tel Aviv/Gaza – Nach dreitägigen Kämpfen ist am Sonntagabend im Gaza-Konflikt eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe in Kraft getreten. Der Schlagabtausch zwischen Israel und der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad (PIJ) dauerte bis kurz vor Beginn der Waffenruhe um 23.30 Uhr Ortszeit (22.30 Uhr MESZ) an. Beide Seiten hatten zuvor separat ein Ende der Angriffe verkündet.