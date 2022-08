Streit um Frage, ob Messner auf allen Achttausendern war

Wo ist der Gipfel? Am Manaslu ist die Antwort nicht so einfach.

Genf – Manaslu, 8163 Meter hoch, die Nummer acht der 14 mehr als 8000 Meter hohen Berge der Welt. Der deutsche Bergsteiger Ralf Dujmovits (60) war oben, 2007. Blauer Himmel über dem Himalaya, aber stürmische Verhältnisse, wie er erzählt. „Ich war zu 100 Prozent überzeugt, am höchsten Punkt gewesen zu sein. Was sich aber dann als Irrtum herausgestellt hat. Ich hatte den allerhöchsten Punkt einfach nicht gesehen.“ Muss dem einzigen Deutschen, der alle 14 Achttausender schaffte, nun einer aberkannt werden?

Ja, wo ist denn der Gipfel? Bei einigen Achttausendern ist die Frage nicht so leicht zu beantworten, oder der höchste Punkt ist schwer zu erreichen. Am Shishapangma, 8027 Meter hoch und Nummer 14, gibt es auf dem Gipfelfeld einen 100 Meter langen schmalen Grat mit Hunderte Meter fast senkrecht abfallenden Wänden auf beiden Seiten, hinter dem der höchste Punkt liegt. Auf dem Dhaulagiri (8167 Meter, Nummer sieben) verleitet ein Metallstab 140 Meter vor dem Gipfel viele Bergsteiger zu der falschen Annahme, sie hätten den Gipfel erreicht. Auf dem Manaslu, 8163 Meter hoch und Nummer acht, gibt es hinter der Stelle, an der die meisten Expeditionen stoppen, zwei Punkte, die höher liegen, von dort aber nicht zu sehen sind.