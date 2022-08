Kunstpavillon und Neue Galerie: Exkursionen in bedrohte wässrige Gefilde

Dass die zunehmende Abschaffung des Menschen durch sich selbst die Folge des patriarchalischen Kapitalismus ist, thematisierte bereits Ursula Beiler in ihrer Eröffnungsperformance der Schau. In der die Verfasstheit der Natur aus völlig unterschiedlichen Perspektiven an Wasserlandschaften festgemacht wird. Von der Finnin Elsa Salonen etwa am Meer. Um etwa das kleine Glashaus, das sie in den Kunstpavillon gestellt hat, mit Farben zu bemalen, deren Pigmente sie aus von ihr selbst zermahlenen Muscheln, Korallen, Algen oder auch Plastikmüll hergestellt hat. Mit einem Ergebnis, das in seiner Morbidität höchst poetisch daherkommt, ganz im Gegensatz zum dreiteiligen Videoessay der spanischen Künstlerin Enar de Dios Rodríguez. Ihr fast wissenschaftlich exaktes Interesse gilt dem Meeresgrund als bisher weitgehend unerforschtem „Kontinent“, der allerdings zunehmend in den Fokus wirtschaftlicher Interessen gerät.