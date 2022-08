Mehr Zählstellen: Land Tirol will Radfahren verstärkt fördern und messen

Um zu messen, ob das funktioniert, sind in Tirol Radverkehrszählstellen aufgestellt. Und es sollen mehr werden. Zu den neun bestehenden sollen noch weitere 34 kommen, so das Land Tirol in einer Aussendung. Aus den Zahlen von 2021 nach den bereits bestehenden Zählstellen lässt sich ableiten, dass der Radverkehr in ganz Tirol, vor allem aber in und rund um Innsbruck zugenommen hat. So wurden bei der Zählstelle an der Hallerstraße im Stadtgebiet Innsbruck im Vorjahr täglich durchschnittlich 1050 Fahrten verzeichnet, während im Vergleich zum Jahr 2020 nur 640 RadlerInnen die Zählstelle passierten.