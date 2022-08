Kundl – Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr kam es in Kundl an einer Kreuzung zum Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto. Der 59-jährige Motorradfahrer wurde laut Polizei an den Beinen schwer verletzt. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der 33 Jahre alte Autolenker blieb unverletzt. (TT.com)