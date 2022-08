Achenseebahn ist seit 100 Tagen wieder auf Schiene

Jenbach – Seit 100 Tagen geht bei der Achenseebahn wieder der Dampf auf, nachdem sie am 30. April dieses Jahres nach längerer Pause und einigen Turbulenzen wieder den Betrieb aufnahm. Insgesamt 554-mal hat die bekannte Bahn seitdem die Strecke von Jenbach bis zum Seespitz in Maurach und retour zurückgelegt. Rund 9500 Fahrgäste wurden dabei gezählt. Bis Saisonende Ende Oktober will man diese Zahl auf 50.000 steigern.

Damit die „altehrwürdige Bahn“ Ende April dieses Jahres nach 133 Jahren ihre zweite Jungfernfahrt absolvieren konnte und auch in Zukunft zwischen Jenbach und Maurach Dampf ablassen kann, wurde 2220/2021 die Flachstrecke zwischen Eben und dem Seespitz saniert und die Bahnhöfe in Eben und Maurach auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Auch die Lokomotiven Hannah, Georg und Theodor sowie die Waggons erstrahlen in neuem Glanz. Die veranschlagten Kosten von drei Millionen Euro wurden dabei knapp unterschritten. Die 1889 in Betrieb genommene Achenseebahn laufe im Rahmen des vorgesehenen Betriebsprogramms stabil.