Mordanklage gegen Autofahrerin nach Unfall mit sechs Toten in USA

Los Angeles – Nach einem schweren Autounfall nahe Los Angeles mit sechs Toten hat die Staatsanwaltschaft in Kalifornien Mordanklage erhoben. Eine 37-jährige Frau, die den Unfall am 4. August verursacht hatte, wird wegen Mordes und fahrlässiger Tötung vor Gericht gestellt, wie die Behörde am Montag (Ortszeit) mitteilte. So viele Menschenleben seien "sinnlos" zerstört worden, sagte Bezirksstaatsanwalt George Gascón in einer Mitteilung.