Weiler und Co. glänzten in Arzl

Die Tiroler Sportschützen legten am Wochenende beim RWS-Jugendcupfinale in Arzl eine Talentprobe ab: Marcel Szentannai, Helena Messner, Julia Biechl, Paula Alberts (oben von links), Patrick Entner, Dominic Einwaller, Kevin Weiler, Johannes Kuen und Samuel Isser (unten von links).

Innsbruck – Mit dem Wanderpokal und seinen Medaillen um den Hals strahlte Sportschütze Kevin Weiler (SG Innervillgraten) nach dem RWS-Jugendcupfinale am Arzler Schießstand um die Wette. Der siegreiche Osttiroler setzte sich am Sonntag in vier Durchgängen mit dem Kleinkalibergewehr vor dem Vorarlberger Kiano Weibel und der Niederösterreicherin Valerie Tauber durch. Der Star war am vergangenen Wochenende aber auch das Team. Denn die Tiroler konnten sowohl bei den Junioren als auch bei den Juniorinnen die Gesamtwertung für sich entscheiden. Zum Drüberstreuen setzte sich Tirol zudem in der Mannschaftswertung durch. Offenkundig verlieh den heimischen Sportschützen das vertraute Ambiente Flügel. (TT)