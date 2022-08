UNO: Zunehmend Beweise für Menschenrechtsverbrechen in Myanmar

Genf, Naypyidaw – In Myanmar mehren sich nach Einschätzung von UNO-Ermittlern die Beweise für Verbrechen gegen die Menschlichkeit seit der Machtübernahme der Militärjunta. Es gebe "zahlreiche Hinweise", dass seit Februar 2021 unter der Junta "Verbrechen in einem Ausmaß und auf eine Weise begangen worden sind, die einen allgemeinen und systematischen Angriff auf die Zivilbevölkerung darstellen", heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des UNO-Untersuchungsausschusses für Myanmar.