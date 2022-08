Briten droht heftiger Energie-Preisschock, Opposition warnt vor Katastrophe

London – Auf die Verbraucher in Großbritannien kommen im Zuge der Energiekrise einem Prognose-Institut zufolge im Winter massiv steigende Kosten zu. Demnach dürfte der staatliche Preisdeckel für die durchschnittliche jährliche Energierechnung im Jänner auf mehr als 4200 Pfund (rund 5000 Euro) angehoben werden, ein Plus von 230 Prozent zum Vorjahresmonat. Laut dem Institut Cornwall Insight wird die Verteuerung die Verbraucher in zwei Wellen treffen.