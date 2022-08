miniM – kleine Märkte mit großen Stärken

Ganz im Sinne der globalen Nachhaltigkeitsziele erfüllt das miniM-Konzept eine Reihe von Vorgaben, die in Zukunft von Unternehmen immer mehr eingefordert werden. Dabei wird Nachhaltigkeit längst nicht mehr auf Einflüsse auf die Umwelt und das Klima reduziert. Nicht zuletzt spielt die soziale Dimension eine wesentliche Rolle. So wie der Klimaschutz heute eines der brennendsten Themen der Umweltproblematik ist, so ist die Inklusion von Menschen mit Behinderungen die dringlichste Aufgabe im Bereich des Sozialen. Denn die entsprechenden UN-Behindertenkonvention fordert gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben, also auch am Arbeitsleben. Da dies in der Praxis nicht so ohne Weiteres umsetzbar ist, ist MPREIS eine Kooperation mit der Lebenshilfe Tirol eingegangen und hat aus dem miniM in Mötz den ersten lebensM gemacht. Das Gemeinschaftsprojekt wurde mit der SozialMarie ausgezeichnet, der Preis für „Soziale Innovationen“. Menschen mit Behinderungen finden im lebensM einen idealen Ausbildungs- und Arbeitsplatz. Die erste Generation an Teilnehmer*innen haben ihre Vorbereitungszeit bereits abgeschlossen und in einen regulären MPREIS Markt gewechselt. In diesen Zeiten des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbruchs bleibt mit Spannung zu erwarten, was aus dem preisgekrönten miniM-Konzept noch alles entstehen kann. Inzwischen wurde jedenfalls der Meilenstein des 50. Standortes gesetzt, der bestimmt nicht der letzte sein wird.