Jungschar erhielt Einblick in Thierseer Passion

Thiersee – Zur Halbzeit der Passionsspielsaison in Thiersee besuchten knapp 100 Jugendliche der Jungschar aus den Pfarren Brixen im Thale, Going, Söll, Stumm, Reith im Alpbachtal, Wörgl, Waidring und Thiersee die Spielstätte. Dabei erzählte Chronist Konrad Sieberer die Geschichte des Vereins und führte die Gäste anschließend durch das Haus. Was für die Jugendlichen besonders spannend war: HauptdarstellerInnen stellten sich im Anschluss der Besichtigung den Fragen der wissbegierigen BesucherInnen im Alter von 10 bis 14 Jahren. Das Highlight war dann der Besuch einer Aufführung der Passion.