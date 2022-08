Aufatmen für Liebhaber des Paznauner Käsedufts

Galtür, Ischgl – Der frühe Almauftrieb, der trockene Sommer – all das spielt den Paznauner Käseproduzenten in die Hände. „Wir sind heuer rund 14 Tage früher dran und haben schon einen guten, reifen Käse“, sagt der Galtürer Bürgermeister Hermann Huber, der selbst als Produzent weitum bekannt ist.

Gleich zweimal dreht sich in den kommenden Wochen im Paznaun alles um den Almkäse: beim großen Markttag in Ischgl am 27. August und bei der großen Almkäseolympiade in Galtür am 24. September.