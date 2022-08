Kufstein dreht das Licht ab: Denkmäler ab Mitternacht dunkel

Kufstein – In der Festungsstädter Kommunalpolitik ist man sich nach den Worten von Bürgermeister Martin Krumschnabel einig: Die Devise der Stadtpolitik muss heißen: Energie sparen und noch einmal Energie sparen. Und die erste Etappe haben Nachtschwärmer bereits mitbekommen: In der Nacht von Montag auf Dienstag versank die Festung Kufstein in Dunkelheit, ausgenommen die Notbeleuchtung. „Die müssen wir wegen der Betriebsgenehmigung weiter leuchten lassen“, sagt Emanuel Präauer, Chef der Festung Kufstein.

Energie sparen soll nicht nur die Stadt, sondern jeder Einzelne. Die Stadtwerke Kufstein informieren jetzt, dass man die Beratungstätigkeit in Bezug auf das Energiesparen intensivieren will. Dazu wurde eine Kooperation mit Mitarbeitenden und Studierenden des Studiengangs Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement (ENM) der Fachhochschule eingegangen. So werden im Rahmen des Projekts weitere Empfehlungen gesammelt und die Umsetzbarkeit geprüft. Zusätzlich wird durch die FH Kufstein „ein Fokus auf neue Kommunikationswege gelegt. Die Studierenden werden kreative Ideen entwickeln, wie aktuelle Trends auf verschiedenen Social-Media-Plattformen genutzt werden können, um möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und so den Gedanken und die Notwendigkeit des Energiesparens bestmöglich zu verbreiten. Außerdem sind Veranstaltungen und Vorträge zum Thema geplant“, teilt die FH mit. (wo)