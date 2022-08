Mann erlitt bei Sturz mit E-Bike in Längenfeld schwere Kopfverletzungen

Längenfeld – Ein 75-Jähriger ist am Dienstag in Längenfeld schwer mit seinem E-Bike gestürzt. Der Mann fuhr laut Polizei am Abend von der Nisslalm talwärts in Richtung Gries. In der ersten Spitzkehre, rund einen Kilometer unterhalb der Alm, kam er zu Sturz und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Verunfallte wurde von der Bergrettung Gries geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)