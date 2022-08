„Regenbogenhauptstadt“ Wien fördert queere pädagogische Projekte

Wien – Die rot-pinke Wiener Stadtregierung schüttet 100.000 Euro zur Förderung queerer Pädagogik aus. Die Mittel kommen Aufklärungs- und Bildungsprojekten zugute, im Zentrum stehen die öffentliche Sichtbarkeit und Begleitung von Mitgliedern der LGBTIQ-Community. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr sprach in einer Aussendung am Mittwoch von einem "wichtigen Schwerpunkt im Bereich Bildung".

Die im November 2020 angelobte Stadtregierung aus SPÖ und NEOS hatte bereits in ihrem Koalitionsprogramm einen "Regenbogenschwerpunkt im Bildungsbereich" angekündigt. Außerdem wolle man "Diskriminierung und Hate Crime" resolut entgegentreten. Besonders Augenmerk werde dabei auf queere Migrantinnen und Migranten gelegt. Nachwehen der Corona-Krise, die die "LGBTIQ-Community stark getroffen" habe, wolle man durch gezielte Fördermaßnahmen eindämmen, um das Wiener Image als "Regenbogenhauptstadt" zu festigen, heißt es im Programm. Mit Blick auf die geplante Finanzspritze für queere pädagogische Projekte bekräftigte Wiederkehr nun: "Homophobie, Trans- und Interphobie, also Hass und Feindseligkeiten gegen LGBTIQ-Personen, haben in unserer Stadt keinen Platz". (APA)