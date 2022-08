Laut Bericht Hunderte Scheinehen im Zusammenhang mit Brexit nicht verfolgt

London – Im Zusammenhang mit dem Brexit sind einer BBC-Recherche zufolge Hunderte Scheinehen geschlossen worden. Bisher sei keiner dieser Fälle nachverfolgt worden, berichtete der Sender am Mittwoch. Laut der BBC, die die Zahlen über eine Informationsfreiheitsanfrage erlangt hat, sollen 365 Paare versucht haben, das sogenannte "EU Settlement Scheme" auszunutzen.

Dieses System sichert EU-Bürgerinnen und -Bürgern, die bereits vor dem Brexit in Großbritannien gelebt haben, weitgehend die gleichen Rechte zu wie vor dem EU-Austritt. Sie dürfen im Vereinigten Königreich arbeiten, wohnen und das Gesundheitssystem in Anspruch nehmen. Ehepartner jeglicher Nationalität konnten sich in diesem System ebenfalls bewerben und ein solches Bleiberecht gewährt bekommen.