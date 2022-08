Innsbruck – Am Dienstag, wohl noch vor 22 Uhr, hinterließen Unbekannte mehrere Graffiti auf zwei Stromkästen in Innsbruck. Laut Polizei gingen der oder die Täter mit Filzstiften und Lackspray in der Innenstadt ans Werk. Der Schaden liegt bei einigen hundert Euro. (TT.com)