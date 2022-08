Inflation: Bozen und Trient sind die teuersten Städte Italiens

An zweiter Stelle steht die Stadt Trient, wo der Preisanstieg von 9,5 Prozent zu einem durchschnittlichen Anstieg der Ausgaben von 2486 Euro pro Familie führt. Was die Rangliste der Regionen und autonomen Provinzen anbelangt, so liegt das Trentino mit einer jährlichen Inflationsrate von 9,7 Prozent mit einem durchschnittlichen Anstieg der Ausgaben pro Familie von 2521 Euro im Jahr an erster Stellen. Es folgen die Lombardei mit einem Preisanstieg von 7,7 Prozent und Venetien (Plus 8,5 Prozent).