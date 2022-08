Suche in Mittenwald: Vermisste 86-Jährige in Innsbruck aufgetaucht

Mittenwald – Eine 86-jährige Innsbruckerin löste am Dienstag in Mittenwald (Bayern) eine Suchaktion aus. Die Pensionistin war mit einem befreundeten Ehepaar in der Gemeinde kurz nach der Tiroler Grenze unterwegs. Während das Paar ein Geschäft aufsuchte, wartete die Tirolerin vor dem Laden. Bei der Rückkehr der Bekannten war die Frau samt Rollator verschwunden. Eine umfangreiche Suchaktion in Mittenwald und Umgebung war die Folge. Bayerische Polizeibeamte fragten auch bei Taxiunternehmern und Krankenhäusern nach der Abgängigen – aber ohne Erfolg.