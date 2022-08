Pelosi verteidigt Taiwan-Reise erneut gegen Kritik

An Pelosis Besuch in Taiwan hatte es vor allem aus China, aber auch aus anderen Ländern Kritik gegeben.

Taipeh/Peking – Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat ihren umstrittenen Besuch in Taiwan erneut verteidigt. „Wir werden es China nicht erlauben, Taiwan zu isolieren", sagte die demokratische Politikerin am Mittwoch in Washington. Die Volksrepublik halte Taiwan beispielsweise von einer Mitgliedschaft in der Weltgesundheitsorganisation WHO ab. „Aber sie halten uns nicht davon ab, nach Taiwan zu reisen", sagte Pelosi.