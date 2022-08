Rückendeckung für das Rudel: Wolfs-Experte des WWF bei „Tirol Live“

„Die Wolfsfamilie gehört in eine Schutzzone“, sagt Stefan Brugger vom Verein Weidezone Tirol, der bislang eher als Scharfmacher und vehementer Wolfsgegner von sich reden gemacht hat. (Symbolfoto) © dpa

Innsbruck – Für die einen ist es ein Tabubruch, unverantwortlich und moralisch verwerflich. Andere sehen darin ein Wahlzuckerl an die Bauernschaft. Die Entscheidung, ein Wolfspaar in Lavant in Osttirol zum Abschuss freizugeben, hat für Empörung gesorgt. Viel mehr noch, seitdem feststeht, dass die Tiere bereits Nachwuchs gezeugt haben. Die Kritik kommt dabei nicht nur aus dem Naturschützer-Eck, sondern durchaus auch von unerwarteter Seite. Der zuständige Landesrat Josef Geisler (ÖVP) will jedenfalls am Beschluss festhalten. Und hat bereits eine Idee, was mit den zu Waisen gewordenen Welpen passieren könnte.

📽️ Video | Christian Pichler in „Tirol Live”

Der WWF hat angekündigt, gegen die Pläne des Landes Beschwerde einzureichen. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Wolfs-Entnahmebescheid von der Umweltschutzorganisation angefochten wird. Christian Pichler, Wolfs-Experte des WWF, sagte gestern im „Tirol Live“-Gespräch mit Chefreporter Peter Nindler, dass die in Tirol derzeit gelebte „Abschuss-Politik den Stillstand beim Herdenschutz einzementiert. Wir hingegen wollen den Bauern eine wirkliche Lösung anbieten und ihnen keinen Sand in die Augen streuen. Ein Abschuss löst langfristig genau gar nichts. Es braucht jetzt eine Vorwärts-Strategie.“ Laut Pichler muss diese einen massiven Ausbau der Herdenschutzmaßnahmen beinhalten. Die Rudelbildung im Bezirk Lienz sieht er sogar positiv. „Da kommt Ruhe in ein Gebiet, Rudel können erzogen werden, sie lassen sich gut beobachten und besser kontrollieren als Einzelwölfe.“

Die Entscheidung der Landespolitik, am Abschuss der zwei Individuen in Osttirol festzuhalten, nennt der Naturschutzbund Österreich gestern in einer Aussendung unverantwortlich. „Diese Entscheidung führt zu einem qualvollen Verhungern der Welpen, die sich noch nicht selbst versorgen können“, sagt Lucas Ende, Artenschutzkoordinator der Organisation. „Wir können nicht anders, als in diesem Bescheid ein Wahlgeschenk an die Befürworter von Wolfsabschüssen zu sehen.“

Ein Abschuss löst langfristig genau gar nichts. Es braucht jetzt eine Vorwärts-Strategie. Christian Pichler (WWF-Wolfs-Experte)

Selbst Stefan Brugger, Obmann des Vereins Weidezone Tirol, bislang eher als erklärter Gegner der Rückkehr der Beutegreifer und in dieser Frage als Scharfmacher in Erscheinung getreten, sieht die Entnahme der Raubtier-Eltern kritisch. Brugger fordert, diese zu überdenken. „Bei einem Abschuss der Wolfsmutter würden schließlich die Welpen elend zugrunde gehen.“ Er und die Seinen seien zwar für den Schutz der Schafe, prinzipiell habe aber „jedes Tier ein Anrecht auf Leben. Die Wolfsfamilie gehört in eine Schutzzone verbracht, und wenn es der Alpenzoo ist.“

Josef Geisler, der für diese Fragen zuständige ÖVP-Landesrat, hat für solche Zwischenrufe, besonders durch Brugger, wenig übrig. „Alles zu verniedlichen führt zu nichts. Jene Räuber, die Nutztiere reißen, gehören entnommen“, betont er. Das gelte auch für Männchen „108 MATK“ und Weibchen „121 FATK“, selbst wenn sie Nachwuchs gezeugt hätten. Die Welpen seien nicht zwangsläufig dem Tod geweiht, wenn ein Abschuss gelinge, sagt Geisler. „Möglicherweise lassen sich die Jungtiere auch einfangen. Dann können sie in einen Zoo oder ein entsprechendes Gehege gebracht werden.“