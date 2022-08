Anlauf, Schuss und Tor! „Heimspiel“ für Kinder in Innsbruck

Im Innenhof in der An-der-Lan-Straße wird jeden Mittwochnachmittag eifrig Fußball gespielt.

Im Olympischen Dorf und in der Reichenau bieten zwei Sportpädagogen den Kindern einmal in der Woche Raum und Zeit zum Spielen und Spaßhaben. Und das so unkompliziert wie möglich: Ein E-Bike mit Anhänger bringt zwei gelbe Bänke, Leibchen und eine Spielfeldumrandung, daraus entsteht blitzschnell ein Fußballfeld. Und schon flitzen 10 bis 15 Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren über den Platz und wetteifern um den nächsten Torschuss.