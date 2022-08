Der 6. Kufsteinerland Radmarathon steht in den Startlöchern

Schöner kann der Sommer nicht ausklingen: Alle Jahre wieder lockt der Kufsteinerland Radmarathon Athlet:innen aus unterschiedlichsten Nationen in die Region am Tor zu den Tiroler Alpen. Am Sonntag, dem 4. September 2022, regen kurvige Bergstraßen, schweißtreibende Anstiege und idyllische Landschaften zu sportlichen Höchstleistungen an und bringen sowohl Profisportler:innen als auch die vielen Hobbyradfahrer:innen an ihre Grenzen. Die Teilnehmer:innen können ihre Kräfte auf drei verschiedenen Strecken messen.