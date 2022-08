Stimmzettel fixiert: Kreiswahlbehörden ließen alle Vorschläge zu

Am 25. September entscheiden die WählerInnen in Tirol über die Zusammensetzung des Landtags. (Symbolfoto)

Innsbruck – Am Donnerstag tagten die Bezirkswahlbehörden und legten dabei die Reihung der Wahlvorschläge für die Landtagswahl fest. Die Richtung hat schon die Landeswahlbehörde vorgegeben. Trotz Debatten wurde die Tiroler ÖVP mit der Kurzbezeichnung „MATTLE“ auf Platz eins gereiht. Dahinter folgen landesweit die SPÖ, die FPÖ, die Grünen, die Liste Fritz, NEOS und die MFG. Im Bezirk Innsbruck-Land noch die KPÖ und „Mach mit“. In der Landeshauptstadt tritt die KPÖ ebenfalls an.