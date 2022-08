Lenker (53) prallte beim Wenden in Höttinger Au mit Auto zusammen

Innsbruck – Nach einem schweren Unfall in der Höttinger Au am Donnerstag sucht die Polizei Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können. Bislang ist nur geklärt, dass ein 53-jähriger Einheimischer gegen 13.15 Uhr in Fahrtrichtung Osten unterwegs war und auf Höhe der Hausnummer 25 wenden wollte.