Führender Taliban-Geistlicher Haqqani in Kabul getötet

Kabul – Bei einem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist der führende Geistliche der radikal-islamischen Taliban, Scheich Rahimullah Haqqani, ums Leben gekommen. "Der angesehene Geistliche hat bei einem feigen Angriff von Feinden den Märtyrertod gefunden", sagte Bilal Karimi, ein Sprecher der Taliban-Regierung, am Donnerstag. Zu dem Attentat bekannte sich der sogenannte Islamische Staat (IS), wie die Extremisten auf ihrem Telegram-Kanal mitteilten.