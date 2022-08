Rekord-Wartezeiten im britischen Gesundheitssystem

Die Zustände in britischen Krankenhäusern sind zum Teil prekär. Sogar in den Notaufnahmen sind die Wartezeiten massiv.

London – In Großbritannien müssen Bürger so lange wie nie seit Beginn der statistischen Erfassung auf eine Routine-Behandlung in Krankenhäusern warten. Im vergangenen Monat warteten 6,7 Millionen Patienten auf die Versorgung durch den staatlichen britischen Gesundheitsdienst (NHS), geht aus am Donnerstag veröffentlichten Daten hervor. Dies ist die höchste Zahl seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen im August 2007. Im Vormonat waren es noch 6,6 Millionen Wartende.