Pferdesport: Österreichs Springreit-Team bei WM leicht verbessert

Herning – Österreichs Springreit-Equipe hat sich am zweiten Tag der WM im dänischen Herning leicht verbessert. Max Kühner, Bianca Babanitz, Christoph Obernauer und Katharina Rhomberg hielten nach dem Bewerb am Donnerstag bei 22,05 Strafpunkten und schoben sich damit auf den 12. Platz vor. In Führung liegt vor der entscheidenden Runde des Nationenpreises am Freitagabend Schweden (3,69) vor Frankreich (5,44) und Deutschland (11,76). Nur die besten zehn Teams dürfen um Medaillen reiten.