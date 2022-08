Medien: Handgreiflichkeiten bei Babis-Wahlkampf in Tschechien

Prag – Bei einer Wahlkampfveranstaltung des tschechischen Ex-Ministerpräsidenten Andrej Babis ist es Medienberichten zufolge am Donnerstag zu Handgreiflichkeiten zwischen Anhängern und Gegnern des liberal-populistischen Politikers gekommen. Das zeigten Videos der Kundgebung in Aussig an der Elbe (Usti nad Labem) in Onlineberichten. Babis-Kritiker forderten den Gründer und Parteichef der "Allianz unzufriedener Bürger" ANO auf Transparenten zum Rückzug aus der Politik auf.