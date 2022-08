Das lange Warten auf die Ausfahrt von Ehrenberg

Die Ausfahrt am Nordportal des Burgenensembles Ehrenberg zur Fernpassstraße B179 ist immer für eine kritisch­e Situation (wie am Bild gestern zu Mittag) gut. Nun wird auf Verkehrslenkung gesetzt.

Reutte – Wem die Fußgängerhängebrücke Highline 179 zu wenig Adrenalinkick ist, der ahnt oft noch nicht, dass Ehrenberg am Ende des Besuchs mit einem weiteren Pulstreiber aufwarten kann – nämlich beim Wiedereinfädeln in die B179, wenn man nordwärts Richtung Deutschland möchte: oft, weil’s brenzlig knapp wird. Noch öfter, weil der Ärger über das minutenlange Nichtausfahrenkönnen an den Nerven zehrt. Taxiunternehmer Helmut Angerer bezeichnet die nicht kreuzungsfreie Hauptausfahrt in Richtung Norden als „unzumutbar“. Der Berufskraftfahrer chauffiert immer wieder Gäste für den TVB in die Burgenwelt. Bis zu 15 Minuten habe er schon gewartet. Die Sonne stehe dort oft tief, dichter Reiseverkehr, hohe Geschwindigkeiten – für ihn alles Gefahrenmomente. Inzwischen benutze er die ungefährliche Südausfahrt. Er würde das Nordportal ersatzlos schließen. Die Polizei in Reutte kann hingegen über die Jahre keinen Unfallhäufungspunkt, aber sicherlich Verbesserungspotenzial erkennen. Ein Beamter würde, wenn es nach ihm ginge, auch das Nordportal auflassen.