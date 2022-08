Das TT-Café ist am Samstag in Hall zu Gast

Eine entspannte Atmosphäre und gemütliches Beisammensein sind bei der beliebten TT-Frühstückstour am Haller Stiftsplatz garantiert.

Hall – Unter all den schönen Schauplätzen im Rahmen des TT-Café-Reigens ist jener am Haller Stiftsplatz sicher einer der reizvollsten. Genau dort, mitten in der größten Altstadt Tirols, macht die Frühstückstour der Tiroler Tageszeitung morgen Samstag (13. August) von 9 bis 12 Uhr Station. Auf die Leserinnen und Leser wartet wie gewohnt ein schmackhaftes Gratis-Frühstück mit Kaffee von Testa Rossa caffè, Brot aus der Hofer Backbox und Mineralwasser von Silberquelle.