Eingeklemmter Bankeinbrecher in Rom gerettet: Zwei Festnahmen

Rom – Nach dem Einsturz eines Tunnels, den eine Bande gegraben hatte, um in eine Bank in Rom einzubrechen, hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Der Unfall hätte fatal enden können, denn ein Täter wurde bei dem Einsturz eingeklemmt und in einer stundenlangen Rettungsaktion am Donnerstag gerettet. Die Bande wollte das bevorstehende lange Ferragosto-Wochenende in Rom nutzen, um über den Tunnel in den Tresorraum einer Bank unweit des Vatikan einzudringen.