Arbeitsmarkt und Wunderkammern: „Tirol Live" heute ab 18 Uhr auf TT.com

Innsbruck – Die Arbeitslosenquote in Tirol ist mit 2,7 Prozent derzeit so niedrig, wie zuletzt vor 20 Jahren. Das wirkliche Problem am Arbeitsmarkt sind aktuell aber nicht viele Arbeitslose, sondern viele offene Stellen. Wie kann diese Lücke geschlossen werden? Denn auch zahlreiche Tourismus-MitarbeiterInnen haben während der Corona-Pandemie die Branche gewechselt bzw. eine Umschulung in einen neuen Beruf gestartet. Darüber wird Alfred Lercher, Geschäftsführer des AMS-Tirol, in „Tirol Live“ sprechen.