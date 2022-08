Weltweiter Hunger: So schlimm wie schon lange nicht mehr

Ein Brunnen verbessert die Lebensqualität und erleichtert die Arbeit: Für Lala Keita wird der Gemüseanbau viel einfacher. © Caritas

Die Hauptgründe für die steigende Ernährungsunsicherheit sind die Auswirkungen der Klimakrise und die weltweit steigenden Preise für Öl, Getreide und andere Nahrungsmittel aufgrund des Krieges in der Ukraine. Das spüren besonders Menschen in den ärmsten Ländern der Welt.

Die Lage in Burkina Faso

Die Caritas engagiert sich weltweit in vielen Ländern. Die Caritas Tirol unter anderem in Burkina Faso. Hier spitzt sich die Ernährungslage immer weiter zu. Die Getreidespeicher sind nahezu leer und bis zur nächsten Ernte dauert es noch Wochen. Die Ernteerträge schwanken aufgrund naturgegebener unregelmäßiger Niederschläge und in den vergangenen Jahren verstärkt durch den Klimawandel. Zusätzlich verschärft sich die Situation durch die prekäre Sicherheitslage im Land. Verschiedene terroristische Gruppen tyrannisieren die ländliche Bevölkerung mit Mordanschlägen und Plünderungen.

Hinzu kommt der starke Anstieg bei den Preisen fast aller Produkte, bedingt durch den Krieg in der Ukraine. Viele Menschen sind im eigenen Land auf der Flucht.

Die Caritas hilft dort, wo es am nötigsten ist

Alizia lebt in Burkina Faso. Sie ist 42 Jahre alt, verwitwet und Mutter von fünf Kindern. Sie ist eine der vielen im eigenen Land Vertriebenen, die in der Stadt Kaya Zuflucht fand. Sie ist froh über die Hilfe, die sie in Form von Lebensmittelgutscheinen erhält. Alizia erzählt, warum sie ihr Dorf verlassen hat.

„Sie kamen am Samstagmorgen in unser Dorf, zerstörten die Mobilfunkantenne, sodass keine Kommunikation mehr möglich war, plünderten, zündeten Häuser und Getreidespeicher an und töteten mehrere Bewohner*innen, darunter auch meinen Mann. Er hatte versucht, unsere elf Schafe zu retten. Nachdem sie längere Zeit gewütet hatten, zogen sie ab. Vorher drohten sie noch, wiederzukommen und alle zu töten, die sie noch antreffen würden. Sofort nahm ich meine Kinder und nur ein paar wichtige Dinge und machte mich mit ihnen auf den Weg. Die ganze Nacht liefen wir, zusammen mit unseren Nachbarn, bis wir am nächsten Tag um die Mittagszeit Kaya erreichten. Unser Leben konnten wir retten, aber mehr nicht.

Alizia (42) musste aus ihrem Heimatdorf fliehen, nachdem ihr Mann ermordet worden war. Lebensmittelgutscheine helfen der alleinerziehenden Mutter, ihre fünf Kinder vor dem Hunger zu bewahren. © Caritas

Einheimische versuchen, uns zu helfen. Sie haben aber oft selbst nicht viel, da das vergangene Jahr sehr trocken ausfiel und die Ernte gering war. Außerdem ist die Zahl der Geflüchteten viel zu groß. In den ersten Tagen bin ich völlig verzweifelt, weil ich zusehen musste, wie meine Kinder hungern. Jetzt bekommen wir Lebensmittelgutscheine. Meine Kinder finden ihr Lachen und die Lust am Leben wieder. Und zwei Kinder können auch wieder die Schule besuchen. Wir sind sehr glücklich und dankbar gegenüber den verschiedenen Spendern.“

Brunnen verbessert das Leben

Lala Keita lebt in einem kleinen Dorf in Mali. Dort wurde mit Mitteln der Caritas im vergangenen Jahr ein Brunnen gebaut. Das hat Lalas Leben massiv verbessert. Sie erzählt: „Mein Name ist Lala Keita. Ich lebe im Dorf Djirola. Ich bin dankbar, dass mit Unterstützung der Caritas unser Wasserproblem gelöst werden konnte. Vorher hatten wir große Schwierigkeiten, Wasser zu bekommen. Manchmal mussten wir bis in die Nacht hinein lange Wege zurücklegen, um Wasser zu suchen. Jetzt ist das Wasser in der Nähe. So kann ich mich mehr um andere Arbeiten – wie den Anbau von Gemüse – kümmern. Für die Bewässerung unseres Gemüsefeldes gibt es nun auch genug Wasser. Mittlerweile kann ich aus den Erträgen meine Familie versorgen und sogar Einkünfte aus dem Verkauf meines Gemüses erzielen.“

Spendenbeispiele für Burkina Faso und Mali • Mit 2,50 Euro versorgen Sie eine werdende oder stillende Mutter mit lebenswichtigen Vitaminen für sich und ihr Kind • Mit 9,50 Euro finanzieren Sie die Behandlung eines unterernährten Kleinkindes mit Aufbaunahrung • Mit 20 Euro finanzieren Sie einen Baustein für einen Brunnen • Mit 30 Euro helfen Sie einer Familie in einer schwer vom Klimawandel betroffenen Region dabei, sich an die veränderten Bedingungen anzupassen (Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit durch Kompostieren) • Mit 77 Euro erhalten Flüchtlingsfamilien Lebensmittel für vier Wochen