Tief nach den Ferien? So bleibt das Urlaubsfeeling lange erhalten

In ihrem Buch „Glückliche Kängurus springen höher" möchte Melanie Hausler, Psychologin und Trainerin für positive Psychologie in Innsbruck, ihre Leser dazu motivieren, am eigenen Wohlbefinden zu arbeiten. Mehr zum Thema gibt es in ihrem Blog www.glücksrezepte.at.

© Andreas Friedle