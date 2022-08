Das Spiel in voller Länge: SPG Silz/Mötz feierte knappen Derbysieg gegen Imst

Die SPG Silz/Mötz setzte ihren Erfolgslauf in der tt.com Regionalliga Tirol am Freitag fort. Die Oberländer gewannen das Derby gegen den SC Imst auswärts mit 2:1 und feierten den dritten Sieg in Serie. Die Hausherren verschossen dabei kurz vor Spielschluss einen Elfmeter. Bei uns könnt ihr euch die Partie noch einmal anschauen.