Zammer Millionen-Deal: Eurogast Grissemann kauft AGM Standort in Bludenz

Eurogast Grissemann kauft den AGM Standort in Bludenz und will dort im November starten.

Grissemann wächst damit auf 420 Mitarbeiter. „Der Standort in Bludenz ist etwa ein Viertel so groß wie der in Zams“, so Walser. „Für uns ist das ein großer Schritt.“ AGM Bludenz beliefert wie Grissemann Großkunden in der Gastronomie und Hotelerie.