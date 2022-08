Lärmschutzwand sorgt bei Bahnanrainern in Jenbach für ruhigere Zeiten

Am Holz-Verladeterminal der Zillertalbahn in Jenbach werden derzeit Lärmschutzwände gebaut.

Jenbach – Die Bewohner des Jenbacher Rotholzerweges hatten genug vom Rumpeln und Pfeifen in den Nachtstunden. Vor gut einem Jahr beschwerten sie sich deshalb in der Chefetage der Zillertalbahn. Im Visier stand die Verladearbeit am neuen Terminal der Zillertalbahn, wo per Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) angelieferte Baumstämme mit Spezialwagen der Zillertalbahn zu Binderholz nach Fügen verfrachtet werden. Helmut Schreiner, Technikvorstand der Zillertaler Verkehrsbetriebe (ZVB), suchte daher mit den Anrainern das Gespräch. Und es blieb nicht nur bei Beruhigungsphrasen, wie sich jetzt zeigt. Nach Messungen durch den Experten Martin Sölder stand bald fest: Es muss eine Lärmschutzwand errichtet werden. „Sicher stellt die Holzverladung eine Sondersituation dar. Das muss ganz klar festgestellt werden, um keine anderen Begehrlichkeiten aufkommen zu lassen“, stellt Schreiner dazu fest.