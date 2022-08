Toter und Verletzte bei Musikfestival in Spanien durch Sturm

Valencia – Bei einem Musikfestival an der spanischen Mittelmeerküste bei Valencia ist Medienberichten zufolge ein Mensch durch einen Sturm ums Leben gekommen. Weitere mindestens 17 Menschen seien zum Teil schwer verletzt worden, als heftige Windböen Teile der Bühne losrissen, meldete die spanische Nachrichtenagentur Europa Press am Samstag in der Früh. Auch die Regionalzeitung Levante berichtete ähnlich. Die Polizei bestätigte die Angaben zu Opfern zunächst auf Anfrage nicht.