75 Jahre Unabhängigkeit Indiens und Pakistans

Am (heutigen) Samstag jährt sich zum 75. Mal die Unabhängigkeit Indiens und die Teilung der vormals britischen Kolonie in das hinduistisch dominierte Indien und das muslimische Pakistan. In letzterem wurde am Samstag der Staatsgründung gedacht, Indien begeht den Unabhängigkeitstag am Sonntag. Die Aufteilung des ehemaligen Kolonialreichs British India durch den "Mountbattenplan" löste 1947 religiös motivierte Massaker und eine der größten Migrationswellen der Geschichte aus.