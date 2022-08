Auböck über 200 m Kraul als Neunter ins EM-Semifinale

Rom – Der WM-Fünfte Felix Auböck ist am Sonntag in Rom über 200 m Kraul mit Vorlaufrang neun in die Schwimm-Europameisterschaften auf der Langbahn eingestiegen. In 1:47,97 Min. qualifizierte sich der 25-Jährige sicher für das Semifinale (18.11 Uhr). Schnellster war der neuerdings auch auf den Kraulstrecken antretende ungarische Delfin-Ausnahmekönner Kristof Milak in 1:46,26 vor dem neuen rumänischen 100-m-Weltrekordler David Popovici in 1:46,87.