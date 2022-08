Tore und Highlights im Video: Reichenau und die WSG vergaben den Matchball

Zum Auftakt der fünften Runde der tt.com Regionalliga Tirol teilten die SVG Reichenau und die WSG Amateure am Montag beim 1:1 die Punkte. Dabei vergaben beide Teams in den Schlussminuten Großchancen auf den Sieg. Bei uns könnt ihr euch die Tore, die Highlights vom Spiel und das Match in voller Länge noch einmal anschauen.