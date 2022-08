Autofahrerin (71) verletzte sich bei Ausweichmanöver in Nikolsdorf

Es war kurz nach 9 Uhr, als die 71-jährige Liechtensteinerin aus Kärnten kommend in Richtung Lienz unterwegs war. Ihr kam eine Fahrzeugkolonne entgegen. Plötzlich setzte am Ende der Schlange ein brauner, länglicher Pkw zum Überholen an. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Autolenkerin nach rechts in ein Maisfeld ausweichen. Ihr Wagen durchschlug schließlich einen Maschendrahtzaun und blieb dann stehen. Der Lenker des braunen Autos setzte seine Fahrt fort.