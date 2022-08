Tiroler Landesregierung beschloss 25 Mio. Euro schweres Anti-Teuerungspaket

Regierungssitzung am Hohen Frauentag (v.l.): Leiter der Teuerungs-Abeitsgruppe LR Anton Mattle, LRin Annette Leja, LRin Beate Palfrader, LHStv Josef Geisler, LH Günther Platter, LHStvin Ingrid Felipe, LR Johannes Tratter und LRin Gabriele Fischer.

Innsbruck – Die Tiroler Landesregierung hat bei ihrer Regierungssitzung am Montag ein 25 Mio. Euro schweres Anti-Teuerungspaket beschlossen. Darin enthalten sind bereits präsentierte Maßnahmen wie die Erweiterung der Schulkostenbeihilfe oder die neue Wohnkosten-Verordnung, bei der Wohnraum für sozial schwache Menschen abgesichert werden soll. Darüber hinaus wurde fixiert, dass das Land die Zwischenfinanzierung für die Tiwag-Sonderdividende in Höhe von 40 Mio. Euro stemmen wird.

"Die Teuerung ist akut und trifft die gesamte Gesellschaft", begründete Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) die Vorgehensweise. Platter wies die Finanzabteilung an, die 40 Mio. Euro der landeseigenen Tiwag in der Finanzplanung vorzusehen. Durch den Beschluss könne die jährliche Dividende für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 erhöht und die Sonderausschüttung aus der Verbund-Beteiligung dem Land zur Verfügung gestellt werden. Damit sollen die Anti-Teuerungs-Maßnahmen finanziert werden. Die Tiwag ist zu 8,2 Prozent an der Verbund AG beteiligt.