Erst 30 Grad, dann Regen: Wechselhafte Aussichten für die kommenden Tage

Innsbruck – Der August 2022 hat bislang mit Regen gegeizt, berichten der Wetterdienst Ubimet sowie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Laut ZAMG fiel in Österreich nur etwa ein Viertel der üblichen Regenmenge. Pünktlich zur Monatsmitte dürfte sich das ändern, wie schon das durchwachsene Wetter zu Mariä Himmelfahrt ankündigt. Auch die kommenden Tage werden in Tirol zwar warm bis heiß, besonders ab Donnerstag aber getrübt von Gewittern.

Grund für die trockenen Tage war Hoch Oscar, das mittlerweile aber Richtung Russland weitergezogen ist, so die Ubimet. Nun übernimmt ein Tief namens Jelena das Kommando, auch wenn Österreich vorerst nur am Rand davon liegt.

Mit teils kräftigen Schauern und Gewittern geht der Feiertag zu Ende, im Lauf der Nacht klart es bei kühlen Temperaturen auf. Es folgen die zwei schönsten Tage der Woche: Dienstag und Mittwoch haben einige Sonnenstunden zu bieten, die Temperaturen klettern bis knapp über die 30-Grad-Marke. Am Nachmittag mischen besonders am Mittwoch auch ein paar Quellwolken mit, es bleibt aber meist trocken.

Föhnig und warm, aber deutlich wechselhafter sind die Aussichten am Donnerstag. In Teilen Tirols, wie etwa in Innsbruck, sorgt der Föhn noch für ein paar freundliche Stunden, ansonsten ziehen über den Tag verteilt Regen und Gewitter durch. Fast durchgehend trüb dürfte es am Freitag weitergehen, im ganzen Land wird es nass und die Temperaturen kommen kaum mehr über 20 Grad hinaus.